Koh-Lanta All Stars, un pacte financier secret ? Pascal brise le silence !

À quelques jours de la finale, une nouvelle polémique touche Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1). Sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Gilles Verdez a révélé qu'un pacte financier avait été scellé entre les quatre finalistes du jeu. Surpris par ces informations, Pascal a répliqué !

Rappelons que le grand gagnant du jeu d'aventure remporte, en plus de la satisfaction d'avoir tenu jusqu'au bout, 100 000 euros. Une belle récompense que Javier, Pascal, Clémence et Jérémy auraient, d'après le chroniqueur de Cyril Hanouna, choisi de se partager. "Javier et Pascal sont amis depuis longtemps" et auraient planifié "d'aller au bout ensemble". Clémence, qui "avait déjà passé un pacte en 2005", aurait été approchée par le duo. Enfin, "Jérémy, lui, a été associé au dernier moment, au début il ne voulait pas", a assuré Gilles Verdez.

Des révélations complètement fausses à en croire Pascal. Auprès de nos confrères de TV Mag, le candidat dément formellement : "Quoi que je fasse, Gilles Verdez ne manque pas une occasion de me décrédibiliser. Lors de mon premier Koh-Lanta, il m'avait massacré et là il recommence. Si demain je venais à gagner l'orientation, il irait dire que j'avais un GPS ou que le cadreur m'a aidé à trouver le couteau. Si je gagnais les poteaux, il irait raconter que le mien était plus large. Et si j'avais été sorti en cours d'aventure, il aurait dit que j'étais un escroc."

Et de poursuivre : "Tout ce qu'il dit n'est pas crédible. Me parler de pacte financier, c'est bien mal me connaître. Si j'avais été tant motivé que ça par l'argent, lors de mon premier Koh-Lanta, je n'aurais pas tout fait pour inciter le jury final à voter pour Wendy. Je ne participe pas à ce jeu pour l'argent mais parce que je suis passionné par cette aventure." Visiblement bien remonté, il conclut : "TPMP est une émission de polémique, ils font leur show." Voilà qui est clair...