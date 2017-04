Koh-Lanta Cambodge - Félicie éliminée : "J'espère que Vincent ira loin !"

Vendredi 7 avril, Félicie était écartée de Koh-Lanta Cambodge sur TF1. Interrogée par nos confrères de Gala.fr après la diffusion de son départ, l'éducatrice spécialisée de 27 ans est revenue sur son élimination.

Tout d'abord, concernant ce départ, Félicie a analysé : "Je pense que j'ai été éliminée parce que j'étais très fatiguée, et les autres l'ont senti. Mes proches me manquaient aussi beaucoup. Mais au final, l'élimination n'a pas été si difficile à vivre. Je me dis que ce n'est qu'un jeu... Et c'était un vrai bonheur de retrouver les miens. Depuis que je suis rentrée, je vais très bien !" Et de poursuivre : "On est toujours un peu déçus de quit­ter Koh Lanta car c'est une aven­ture extra­or­di­naire, mais je n'ai pas telle­ment de regrets. Si je pouvais rejouer et chan­ger quelque chose, je serais peut-être un peu plus présente, moins effa­cée."

Si Félicie a donc très vite pris du recul quant à cette élimination rapide, certains de ses proches n'ont pas caché une petite déception en la voyant revenir à la maison. "Ils ont été très surpris que je rentre si tôt. La plupart s'at­ten­daient à ce que j'aille plus loin dans l'aven­ture parce qu'ils connaissent mon tempé­ra­ment de battante. Mais ils étaient quand même très fiers de moi", s'est-elle rappelée.

Pour finir, concernant son pronostic de victoire, l'ex-aventurière a commenté : "Aucun ne m'a impres­sion­née plus que les autres, car ils ont tous des quali­tés diffé­rentes. Mais j'ai beau­coup aimé Vincent, par exemple, parce que je trouve qu'il gère bien ses émotions. Il est très solide physique­ment, sans être trop dans la stra­té­gie... Il a de belles valeurs humaines. J'es­père qu'il ira loin !"

Koh-Lanta Cambodge, c'est chaque vendredi à 20h55 sur TF1.