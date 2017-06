Koh-Lanta Cambodge – Moundir clashe Clémentine : "Elle va trop loin"

Lundi 5 juin, Cyril Hanouna recevait Moundir sur le plateau de Touche pas à mon poste. A l'antenne de C8, l'invité a évoqué son émission baptisée Moundir et les apprentis aventuriers 2, mais pas seulement. En effet, l'ex-candidat de télé-réalité a livré son ressenti sur le dernier épisode de Koh-Lanta Cambodge.

Pour rappel, Clémentine a choqué les téléspectateurs, et même les autres aventuriers du jeu de TF1, en faisant du chantage à Frédéric afin qu'il lui fasse profiter de son confort, gagné après une épreuve. Finalement, le quadragénaire a cédé.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Moundir a estimé qu'il n'y avait pas "meilleur miroir" que de se voir à la télévision pour Clémentine. "A mon avis elle est en train de regarder l'émission et elle se dit : 'Effectivement, là ce n'est pas moi'", a-t-il alors lancé.

Et de poursuivre : "Elle a tout faux. Pour le coup, là, elle va trop loin pour moi. Ce ne sont vraiment pas les valeurs que je partage sur Koh-Lanta." Enfin, Moundir a nuancé ses propos, indiquant que "c'est un jeu".

De son côté, Clémentine a répondu aux critiques via Instagram : "Ce n'est pas petit, ce n'est pas de la triche, ce n'est pas non plus du chantage (...) Mon geste était instinctif, impulsif." Et de conclure : "J'ai aucune honte."