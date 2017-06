Koh-Lanta Cambodge – Clémentine s'en prend aux internautes : "J'ai aucune HONTE"

Traitée de "vicieuse", de "malhonnête", comparée à Gollum... Clémentine est de loin la candidate la plus détestée de l'histoire de Koh-Lanta. Mais celle qui est en finale de cette nouvelle édition tournée au Cambodge s'en fiche complètement.

Si elle l'a déjà fait savoir par le biais de plusieurs interviews, la naufragée, entraîneur de badminton de profession, a cette fois pris son clavier pour s'adresser à ses détracteurs. En légende d'une photo d'elle postée sur Instagram, elle a tout d'abord déclaré : "Que de poésie de la part des mouettes. J'en rigole beaucoup car pas mal d'originalité dans tout ça mais punaise il faut vraiment avoir un cerveau de moineau pour prendre si peu de recul (vous noterez le champ lexical de mes amis à plumes, désolé pour vous les gars c'est limite insultant pour vous quand je vois leur niveau)."

Puis, elle a souhaité justifier un de ses comportements, qui a fait scandale dans le dernier épisode, lorsqu'elle a soudoyé Frédérique pour bénéficier d'un confort : "Ce n'est pas petit, ce n'est pas de la triche, ce n'est pas non plus du chantage. Croyez-vous vraiment que j'ai pu penser à ça en 5 sec ? Mon geste était instinctif, impulsif, absolument non-réfléchi face à Fred, j'ai oublié le jeu à ce moment-là, et les autres. Une seule chose comptait, avoir la chance de partager avec mon Valentin un bout de mon aventure unique."

Enfin, elle a évoqué son choix de voter contre son allié Sébastien : "Non je ne l'ai pas trahi, car si j'avais voté Fred je l'aurais trahi aussi et Vincent aussi. Donc tous étaient sur le même pied d'égalité. Il fallait penser à plus loin, la course d'orientation, les poteaux... Et c'est exactement pour ça que mes votes étaient dirigés vers lui. Un choix stratégique pour aller le plus loin possible." Et de conclure : "J'ai aucune HONTE."