Clémentine (Koh-Lanta), candidate détestée : Comparée à Gollum sur la Toile !

Depuis quelques semaines, Clémentine déçoit grandement les téléspectateurs de Koh-Lanta Cambodge (TF1), qui n'hésitent pas à se saisir de leur compte Twitter pour crier leur colère à l'encontre de l'entraîneuse de badminton de 25 ans originaire de Haute-Savoie.

Dans ce contexte, si certaines critiques tentent d'être constructives en pointant du doigt les manipulations ou les mensonges de la jeune aventurière, d'autres twittos plus exaspérés encore n'hésitent plus à comparer Clémentine à un personnage fourbe et manipulateur du Seigneur des anneaux : Gollum.

"Je m'en remets toujours pas de cette fille ! Dans le Seigneur des anneaux, elle serait Gollum", "Regarde les commentaires Clémentine, alias Gollum, tu es la plus détestée de tous les Koh-Lanta !", "Clémentine c'est une vicieuse à la Gollum !", "C'est Sébastien qui doit gagner, il mérite tellement ! Ça va être nul sans lui ! Surtout avec Gollum", "Mais étouffe-toi avec ton riz Clémentine alias Gollum !", "Clémentine c'est un croisement entre Gollum et M. Burns des Simpson", "L'autre Gollum là, elle est capable de tout pour gagner", pouvait-on lire parmi de très nombreuses réactions.

Pour rappel, à l'occasion de la demi-finale de Koh-Lanta Cambodge diffusée ce 2 juin 2017, Clémentine a outré de nombreux téléspectateurs en faisant un chantage assez honteux à Frédéric à l'issue d'une épreuve de confort qu'elle avait perdue. En effet, afin de pouvoir passer un moment avec son amoureux, la jeune femme a fait comprendre au gagnant (qui avait le pouvoir de désigner un second gagnant) qu'il avait tout intérêt à la choisir s'il ne voulait pas quitter le jeu précipitamment (elle possède un vote noir !)... De ce fait, le méritant Sébastien n'a pas pu voir sa compagne. Aïe...