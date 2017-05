Koh-Lanta Cambodge : Clémentine lynchée, elle répond aux critiques !

"Que ce soit au bad, au foot, au Monopoly, au Time's up, ou à la bataille de pouce... Je veux gagner et surtout je ne supporte pas perdre. Donc dans Koh-Lanta, autant vous dire que c'est multiplié par 1000, a-t-elle écrit. Ça fait vingt-cinq ans que je suis comme ça. Les différentes thérapies psychologiques, le yoga, la relaxation, le calumet de la paix n'ont aucune effet sur moi. La compet', le jeu, le challenge font que je me transcende tout simplement."

Enfin, la Haut-Savoyarde a dressé le bilan du dernier épisode de Koh-Lanta Cambodge, à l'issue duquel Claire a été éliminée. Ainsi, elle a exprimé sa joie d'avoir gagné sa place en finale et évoqué ses poils aux aisselles, qui lui ont valu bien des moqueries.

"Je suis venue, j'ai vu et j'ai enfin vaincu. Plus de culotte, plein de poils mais un p***** de totem !! À moi l'orientation", a-t-elle balancé.