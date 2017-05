La jeune femme de 25 ans avouait récemment à Téléstar avoir souffert de ces attaques au début : "Les premiers commentaires m'ont fait mal. Ils n'ont fait que s'amplifier depuis le départ organisé de Yassin. On s'y habitue. Clairement, ça me rend plus forte. J'accepte complètement qu'on puisse me voir comme ça. (...) Mais c'est clair que ça fait bizarre de se faire détester par toute la France !"

Et quand un peu plus tard dans la soirée Clémentine a remporté sa place en finale, ça n'a pas manqué non plus, les internautes se sont lâchés...