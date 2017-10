Koh-Lanta : Épilation, douches, déodorant... Les techniques des candidats

Participer à Koh-Lanta (TF1), c'est accepter de se passer de bons bains chauds, d'un sourire étincelant grâce à un brossage de dents avec un bon dentifrice et une brosse à dents ou encore de son parfum. Les Survivors doivent en effet composer avec les moyens du bord et ce n'est pas toujours simple. Fort heureusement, tous ont développé quelques techniques pour paraître présentable à l'écran comme l'a rappelé le magazine Télé Loisirs en kiosques cette semaine.

Afin de ne pas exhiber des poils disgracieux, les filles de la dernière édition aux îles Fidji, qui n'ont pas le droit aux rasoirs ou à la cire, ont bricolé une pince à épiler : "On prenait des branches de bois pour coincer les poils des sourcils et pouvoir tirer dessus", a expliqué Mel. Il y a aussi celles comme Tiffany qui ont opté pour une épilation au laser avant de participer au tournage.

Concernant le brossage de dents, tous ont utilisé de la cendre en guise de dentifrice. "On la mélangeait avec un peu d'eau, puis on frottait cette mixture sur nos dents. Ça enlevait le surplus de tartre", a expliqué Magalie. Mais cette technique n'est pas 100% sûre : "On n'avait pas vu les bouts de bernard-l'ermite dans la cendre, cela nous a irrité les gencives", a-t-elle ajouté.

Heureusement, les aventuriers n'ont eu aucun souci concernant leurs "douches" à l'eau de mer. Leur technique pour rester propres ? Se frotter avec leurs vêtements et se faire des gommages à l'aide du sable. Mais cela ne masque pas les mauvaises odeurs. Les candidats ont donc dû trouver une solution rapidement afin de ne plus "puer la mort" comme l'a confié Théotime : "Quand on a fait du feu, c'est allé mieux. On a pris l'odeur de la fumée." Ils s'enduisaient également de crème solaire ou de spray anti-moustiques en guise de déodorant.

Et contre les cheveux poisseux, Magalie avait sa petite technique qu'elle a partagée avec ses coéquipières : "Je leur faisais des tresses africaines et j'utilisais des bouts de bois fins tout pour démêler les cheveux." Pour les attacher, les jeunes femmes utilisaient leurs lacets. Tiffany a même eu l'idée de découper un bout de son legging.

Nul doute que les participants de la saison all stars utiliseront également ces techniques. Le tournage débutera d'ailleurs très bientôt car sur Twitter, l'animateur Denis Brogniart a posté : "Transit à l'aéroport de Hong Kong où il fait 35 degrés! Bon dimanche les amis. Les voyages forment la jeunesse disait mon père!!! Bon we." Pour l'heure, on ne connaît pas encore les participants.