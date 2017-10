Koh-Lanta Fidji - Manu éliminé au tirage au sort : "Je ne l'ai pas vu venir !"

Vendredi 13 octobre, Manu a été l'éliminé surprise de Koh-Lanta Fidji sur TF1. Remis aujourd'hui de ses émotions, l'aventurier belge de 57 ans est revenu sur son éviction lors d'un entretien accordé à nos confrères de myTF1.fr.

Tout d'abord, concernant cette élimination sur tirage au sort face à Marvyn après la rébellion des plus jeunes, l'aventurier a commenté : "J'ai d'abord eu besoin de quelques minutes pour me rendre compte que c'était un match nul entre Marvyn et moi. C'était une énorme frustration (...) Je ne l'avais pas du tout vu venir. D'un point de vue statistique et mathématique, oui, je pouvais sortir, mais dans les faits je ne m'étais pas préparé à ce scénario."

Toujours à propos de ce retournement de situation, Manu a commenté avec le recul : "Je suis sorti parce qu'on n'a pas appliqué la stratégie qui permettait de protéger les anciens Rouges à 100%. Encore une fois, Marvyn voulait aller à tout prix à la réunification ! On lui aurait dit de voter Tiffany ou Magalie, je ne serais pas sorti ce soir-là."

Enfin, à la question de savoir s'il pensait être effectivement le candidat le plus faible de son équipe au moment de son élimination, Manu a indiqué : "Honnêtement, c'est de nouveau mal payé pour moi ! Je me suis senti beaucoup moins faible que Maxime et Fabian. J'étais aux petits soins pour eux. Evidemment, j'ai 57 ans... Si on prend ces jeunes et qu'on les remet dans Koh-Lanta à 57 ans, peut-être que certains d'entre eux ne seront même plus capables de se lever ! J'estime qu'avec l'énergie que j'avais là-bas, il n'y avait pas de problème."

