Koh-Lanta Fidji – Maxime : Confidences sur son "erreur de jeunesse"

Fabian n'est pas le seul candidat de Koh-Lanta Fidji (TF1) a être tatoué. Maxime possède deux tatouages. Le Survivor a d'ailleurs révélé lors d'une interview accordée à Télé Star qu'il regrettait l'un d'eux.

"Celui dans le dos est une erreur de jeunesse. Je l'avais dessiné sur une feuille de papier après une soirée et le lendemain, je suis allé me le faire faire sur un coup de tête. C'est le Yin et le Yang avec mon prénom en asiatique écrit en diagonale. Franchement, avec le recul, j'aurais pu m'en passer", a admis Maxime.

En revanche, le candidat – qui a été accusé d'être un traître – adore celui qu'il a sur le côté, un dragon qui tient dans ses pattes deux lanternes avec une phrase insérée à l'intérieur. "C'est une phrase tirée d'un bouquin sur le taoisme. En gros, cela signifie : 'Accueille les gens avec amour et sourire, ils te seront comme des frères. Si tu fais le contraire, ils seront nocifs.'", a expliqué Maxime. Ses tatouages n'ont donc plus de secrets pour vous !