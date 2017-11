Koh-Lanta Fidji – Romain éliminé : "C'est une vraie déception"

Vendredi 24 novembre, Romain a été éliminé au Conseil de Koh-Lanta Fidji. Le dernier homme du jeu est revenu pour Purepeople.com sur son parcours et ne cache pas sa déception d'avoir été évincé.

Que se passe-t-il dans votre tête lorsque vous comprenez que vous êtes éliminé ?

Je suis très déçu parce que je voulais faire Koh-Lanta pour gagner ? C'est d'autant plus dur que j'ai été éliminé quasiment aux portes de l'orientation. C'est une vraie déception.

En voulez-vous à Magalie et Tiffany qui ont voté contre vous ?

Non, je n'en veux à personne. Chacun a fait son aventure et ses choix. Apparemment, je leur faisais peur et elle voulait réunir toutes les chances pour aller aux poteaux. Ça faisait déjà pas mal de temps que cette élimination me tournait autour. Je n'étais pas surpris, je ne leur en veux pas.

Quelle est votre plus grosse frustration ?

Peut-être que j'aurais dû aller sur le paradis perdu lors du confort pour essayer de gagner un avantage pour passer à l'étape suivante.

Qu'est-ce que ça fait d'être le dernier homme sur le camp ?

C'est plutôt agréable d'autant plus que toutes les femmes étaient plutôt sympas et plutôt cool. Et puis d'avoir été éliminé après tous les autres hommes c'est plutôt agréable.

Vous êtes impressionnant sur les épreuves mais lors de la dernière vous n'avez tenu que 5 minutes. Comment l'expliquez-vous ?

Je sais pas trop. J'ai glissé un peu. Je n'ai même pas eu le temps d'avoir mal aux épaules ou aux bras. Je pensais tenir physiquement. En fin de compte, j'ai bougé un petit peu et le seau d'eau m'est tombé dessus. J'étais donc très déçu d'avoir tenu si peu de temps, surtout quand on voit que les filles ont tenu plus d'une heure.

La stratégie des ex-Rouges sur le camp blanc a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Le comprenez-vous ?

Non, je ne comprends pas trop ce déchaînement sur les réseaux sociaux car chacun a le droit de faire sa stratégie. Et puis ce n'est pas parce qu'il y a une stratégie rouge contre jaune qu'il n'y en a pas eu une jaune contre rouge. À la réunification, les jaunes ont voulu m'éliminer, donc il y a eu des stratégies des deux côtés. Après, il y a peut-être plus de jeunes qui soutiennent les jeunes sur les réseaux sociaux.

On vous a également reproché d'être trop discret, voire d'être passé un peu inaperçu cette saison. Est-ce que cela vous touche ?

Non ça ne me touche pas. J'ai voulu rester calme pour ne pas m'embrouiller avec certaines personnes. J'ai aussi voulu montrer une belle image à la télévision, à ma femme et à mes enfants. Donc non, je suis fier de ce que j'ai fait.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp : la faim, l'hygiène ou le manque des proches ?

Le manque des proches. Le fait de ne pas avoir de leurs nouvelles, de ne pas savoir ce qu'ils font. La faim on s'y fait. Même si c'est dur, le corps s'habitue.

En 36 jours d'aventure, combien de kilos avez-vous perdu ?

J'ai perdu 11 kilos. J'en ai peut-être repris 10. Je ne me pèse pas, mais je n'ai pas repris plus que les 11 kilos.

Quel a été votre premier geste lors de votre retour à la civilisation ? Comment s'est passé le retour à la réalité ?

Ce qui a été compliqué, c'était de se réalimenter. On a des problèmes gastriques. Pendant deux ou trois semaines, j'étais encore perché sur mon île. Il fallait se remettre dans le bain parce qu'on a quand même une famille et le travail qui nous attendent. Mais oui, il faut un temps d'adaptation.

Quel a été votre premier geste lors de votre retour à la civilisation ?

J'ai profité de ma famille et de mes enfants. J'ai voulu partager du temps avec eux. Pour moi, c'était primordial de rattraper le temps perdu. Pour ma femme, cette aventure a été dure car elle s'est trouvée dans des situations compliquées comme par exemple ne plus prendre les décisions à deux.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.