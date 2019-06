Koh-Lanta : "Participer coûte de l'argent", Cindy se confie

Partir à l'autre bout du monde pour jouer les naufragés est un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir. Cindy de Koh-Lanta 2019 vient de confirmer cette information lors d'une interview réalisée par Télé Loisirs.

La jeune femme qui va bientôt devenir maman d'une petite fille, a toutes les qualités pour être retenue au casting d'une édition All Stars. Elle est stratège, sympathique, met de l'ambiance sur le camp et n'a pas peur de dire la vérité à ses adversaires. Mais voilà, même si une saison rassemblant d'anciens participants était dans les cartons de TF1 et que Cindy souhaitait partir, pas sûr qu'elle y parvienne, et ce pour des raisons financières. Car participer à Koh-Lanta a un coût.

"J'ai envie de repartir. Par contre, je ne le ferai pas bénévolement. Cela ma coûté de l'argent de faire Koh-Lanta, j'ai posé des 'sans soldes', j'ai des échéances...", a-t-elle expliqué. Précisons que les aventuriers qui vont au bout du jeu vivent 40 jours loin de la France.

La jeune femme, qui est conseillère financière dans la vie, devra donc y réfléchir à deux fois avant de repartir pour une île déserte. Si toutefois elle allait au bout de ce rêve, elle sait qu'elle devrait sortir de nouvelles cartes pour espérer refaire partie des finalistes : "Il va falloir que je fasse une stratégie, car on me connaît maintenant (elle rit). Il faudra un bon entraînement sportif pour montrer autre chose de moi..."

Pleine d'humour, elle explique qu'en participant de nouveau à Koh-Lanta, elle pourra aisément reperdre ses kilos, notamment ceux de grossesse. Rappelons que Cindy affichait 13 kilos de moins sur la balance à la fin de l'aventure.