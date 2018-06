Koh-Lanta : Retrouvailles de candidats phares pour un projet spécial...

Nouvelle aventure pour certains aventuriers de Koh-Lanta... Cette fois, ce n'est pas sur une île déserte qu'ils se sont rendus, mais sur un terrain de football afin de récolter de l'argent pour la bonne cause. Comme le dévoile Le Parisien du 2 juin 2018, Freddy (finaliste de Koh-Lanta 2016) a réuni d'anciens aventuriers pour soutenir l'association Pas à pas avec Sacha, pour la deuxième année consécutive.

Elle vient en aide à Sacha, un garçon âgé de 7 ans qui manque de tonus et d'énergie depuis sa naissance. Et les médecins ignorent le mal dont il souffre. Pour l'aider, ses parents l'ont placé dans un institut médico-éducatif, à Meaux. "Aujourd'hui, il est toujours aussi actif mais ne parle pas. Il faut le stimuler au maximum en cette période de croissance et pour tout ce qui est orthopédique. Nous continuons d'aller dans un centre spécialisé en Espagne", a confié Alice, sa maman.

Afin de financer ses traitements et voyages, ses parents organisent divers événements. Comme le match de football auquel a participé Freddy. Le Survivor a convié ses amis Cédric (Koh-Lanta All Stars), Nessim (Koh-Lanta 2015), Kunlé (Koh-Lanta 2010), Namadia (Koh-Lanta 2012) et Lau (Koh-Lanta 2016). Ils étaient accompagnés de joueurs professionnels tel que Mourad Meghni (ancien joueur du Bologne FC).

En septembre dernier, l'association a pu récolter 1000 euros.