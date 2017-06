Koh-Lanta : Un candidat a voulu s'emparer d'un briquet, Denis Brogniart balance

Le feu est indispensable pour adoucir la vie des candidats dans Koh-Lanta. Les flammes permettent de réchauffer les corps, de sécher les vêtements mouillés et surtout de mieux se nourrir. Un briquet est donc l'accessoire que convoitent les candidats qui luttent chaque année pendant des jours afin de faire naître quelques flammes en frottant des bouts de bois entre eux. Certainement conscient de tout cela, un ex-participant a tenté de s'emparer du fameux objet !

Invité sur le plateau de Quotidien (TMC) jeudi 15 juin, Denis Brogniart a fait une sacrée révélation. Djamel Bouras, l'ex-judoka qui a été champion olympique à Atlanta en 1996, a eu cette audace lors de l'édition spécial sportifs, intitulée Le Choc des héros, diffusée en 2010.

"On arrivait au conseil, un jour. (...) Djamel Bouras qui était malin comme tout a éteint volontairement son flambeau. Il voit le caméraman qui est en face de lui et il lui dit : 'File-moi un briquet, regarde mon flambeau.' Et donc le caméraman lui file le briquet et il le met dans son slibard", a expliqué le présentateur.

Le candidat a ensuite dit au caméraman qu'il devait venir chercher le briquet s'il voulait le récupérer. Après dix minutes de négociations, le petit plaisantin qui se doutait bien qu'il ne repartirait pas avec, a donc rendu le briquet à la production !