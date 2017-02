Kourtney Kardashian demandée en mariage par Scott Disick, elle lui colle un vent

Qu'on se le dise : une hypothétique réconciliation amoureuse entre Kourtney Kardashian et Scott Disick n'est vraiment pas prévue dans l'immédiat. Ni jamais d'ailleurs, a priori.

Alors que de nombreuses rumeurs affirmaient ces derniers mois que la star de 37 ans était prête à donner une énième chance à son ex-compagnon, les récentes retrouvailles du binôme ont prouvé tout le contraire. Il y a peu, la famille Kardashian-Jenner s'était envolée pour quelques jours de vacances au Costa Rica et une nouvelle dispute avait éclaté entre les parents de Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans).

Toujours aussi imprévisible et tumultueux, Scott Disick s'était également attiré les foudres de la momager Kris Jenner et de sa belle-soeur Kim K après avoir tenté d'imposer l'un de ses flirts lors du séjour, alors que le clan était réuni pour filmer des nouvelles séquences de L'Incroyable Famille Kardashian. Un proche avait par ailleurs indiqué au site E! News que Kourtney Kardashian n'en avait que faire des nouvelles conquêtes de son ex, puisqu'il ne s'étaient "jamais remis ensemble" depuis leur rupture survenue en juillet 2015.

Scott était embarrassé, contrarié et en colère

Aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur les intentions de Scott Disick et les raisons qui l'ont amené à se rendre brièvement au Costa Rica. Selon le magazine Us Weekly, l'entrepreneur de 33 ans a profité de cette escapade pour demander son ancienne compagne en mariage. Sans bague mais devant les caméras de télévision, le jeune homme a reçu un "non" cinglant de la part de son ex. "Scott était embarrassé, contrarié et en colère. Kourtney en a fini avec lui", a déclaré un indiscret.

C'est précisément après cet ultime échec que le père de famille a décidé de faire venir une jeune femme sur l'île et qu'il s'est disputé avec les membres de la famille Kardashian. "Cela fait plusieurs semaines que Kourtney est mécontente de Scott... Elle l'avait autorisé à venir au Costa Rica pour quelques jours afin qu'il puisse s'amuser avec les enfants. Faire la fête et embrasser différentes filles en public n'est pas vraiment le meilleur des comportements à avoir lorsqu'on est père", a-t-on conclu.