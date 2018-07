Kourtney Kardashian : Maman comblée et in love de son chéri Younes en Italie

Elle n'a jamais été aussi rayonnante et heureuse. À 39 ans, Kourtney Kardashian peut se targuer de mener la belle vie : maman de trois adorables enfants en parfaite santé et femme d'affaires accomplie, elle est également depuis plus d'un an une femme amoureuse et comblée avec son boyfriend, le Français Younes Bendjima.

Il y a quelques jours, le couple a ainsi quitté Los Angeles pour s'envoler vers l'Italie. Après s'être retrouvés en tête à tête à Rome (20 et 21 juin) puis à Capri (22 juin), la star de télé-réalité et le mannequin de 25 ans ont rejoint des amis pour naviguer à travers le bassin méditerranéen à bord d'un luxueux yacht. Repérés le 30 juin 2018 à Portofino, Kourtney et Younes ont ensuite été repérés avec les enfants de la bombe américaine, fraîchement débarqués des États-Unis après avoir passé du temps avec leur père Scott Disick pour savourer un bout d'été à l'étranger avec leur maman.

Au côté de Mason (8 ans), Penelope (bientôt 6 ans) et Reign (3 ans), Younes Bendjima semblait visiblement très à l'aise dans son rôle de jeune beau-père. Avenant et attentionné avec les petits de sa chérie, celui qui est aussi connu pour être boxeur veillait au grain pour qu'ils ne manquent de rien.

Sublime, l'aînée du clan Kardashian n'a de son côté pas cessé d'exhiber sa plastique parfaite, en bikini ou en petite tenue estivale. Sur Instagram, où elle est suivie par près de 65 millions de curieux, Kourtney a d'ailleurs posté plusieurs photos souvenir de ses vacances en Italie, toujours chic ou sexy.