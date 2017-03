Kourtney Kardashian : Ses enfants assis sur 100 000 euros, la toile enrage !

Les membres de la famille Kardashian sont fans de belles voitures ! Kendall Jenner a récemment évoqué cette passion dans une interview vidéo exclusive réalisée pour CNN Style. Sa grande soeur Kourtney, qui partage cet intérêt pour les jolis bolides, s'est attiré les foudres d'Internet après la publication de photos de mauvais goût.

Une absence de tenue dont Kim Kardashian a récemment fait les frais... "On ne peut pas étaler sa richesse et ensuite être surpris que des gens veuillent la partager !", avait confié Karl Lagerfeld en octobre dernier à la suite du vol à main armée dont Kim Kardashian avait été la victime. Des internautes ont rejoint les propos du créateur de 83 ans en découvrant les images publiées ce week-end par Kourtney sur Instagram.

Sur ces clichés figurent les trois enfants de la star de télé-réalité et son ex-compagnon, Scott Disick. Mason, Penelope et Reign Disick (7, 4 et 2 ans) s'amusent sur l'une des voitures de leur maman. Les deux plus jeunes sont assis sur le capot du 4x4 G550 de Mercedes-Benz. Prix de départ du modèle de la gamme G-Class : 122 400 dollars, soit plus de 110 000 euros.