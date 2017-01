Kourtney Kardashian : Un weekend avec son ex Justin Bieber, quid de Scott Disik?

Alors qu'elle vient de se remettre en couple avec son ex Scott Disick, la vedette de télé-réalité Kourtney Kardashian n'a pas quitté Justin Bieber du week-end. La star de l'Incroyable Famille Kardashian a publié plusieurs vidéos sur son compte Snapchat, sur lesquelles on peut la voir en compagnie du chanteur de 22 ans et les trois enfants qu'elle partage avec Scott : Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans).

Ce n'est pas tout puisque selon les informations du magazine People, la socialite de 37 ans a aussi retrouvé son ancien amant supposé lors d'une soirée au Peppermint Club, samedi soir, juste après avoir assisté à la soirée déguisée organisée par Jessica Alba pour l'anniversaire de son mari Cash Warren. Serait-ce reparti pour un tour entre Kourtney et Justin ?

Rien n'est moins sûr ! "Ils sont sortis ensemble mais en tant qu'amis seulement, ils n'ont pas passé la nuit ensemble. Kourtney veut vraiment faire en sorte que ça marche avec Scott. Elle a passé la première partie de soirée à l'anniversaire de Cash, puis elle était d'humeur à continuer à faire la fête. Ils ont discuté et passé du bon temps ensemble, mais c'est tout. Kourtney en a fini avec Justin", rapporte-t-on chez People.

Pas sûr en revanche que l'interprète de What Do You Mean ait bien reçu le message. Ce lundi 16 janvier il a publié un selfie de lui sur Twitter accompagné d'une légende explicite. "Ma tête quand je dis 'Je t'aime'", a-t-il tweeté. Un message pas si subliminal que ça à son ex ? Rappelons que lors de son passage dans l'émission The Bert Show l'an passé, le Biebs avait admis qu'elle "s'était servie de lui".

Visiblement Justin Bieber ne garde aucune rancoeur envers Kourtney, contrairement à son ex Selena Gomez sur laquelle il a récemment balancé. A moins qu'il ne rêve d'un retour de flamme avec la bombesque mère de famille ? Méfiance car cette fois-ci, Scott Disick veille au grain.