Kristen Stewart accro à sa nouvelle chérie Sara: Baisers passionnés à Coachella

Comme beaucoup d'autres célébrités, Kristen Stewart était à Coachella. L'actrice de 29 ans n'était pas venue seule mais au bras de sa nouvelle compagne, Sara Dinkin. C'est à croire qu'elles ne se quittent plus ! Les deux amoureuses ont été aperçues enlacées lors du concert du groupe de rock britannique The 1975.

Câlins et baisers fougueux : Kristen et Sara ont passé une soirée d'exception lors du festival qui se tenait comme chaque année dans le désert d'Indio, en Californie. Kristen Stewart était habillée d'un jean et d'un tee-shirt blanc et Sara Dinkin, 28 ans, un simple sweat jaune et un jean. Deux looks très simples qui leur vont si bien, quand d'autres stars préfèrent sortir le grand jeu pour cet immense festival.

Cela fait plus de quatre mois que l'actrice de l'inoubliable trilogie Twilight sort avec Sara. Avant cela, elle a connu une longue période de célibat après s'être séparée de la mannequin Stella Maxwell, avec qui elle est restée plus de deux ans en couple.

Inséparables depuis, Kristen Stewart et sa styliste enchaînent les apparitions ensemble. La dernière date du 20 avril 2019, où elles ont été vues main dans la main dans les rues de Los Angeles à la sortie d'un bar à ongles. Les deux femmes semblent adorer la vie dans la cité des anges puisque quelques jours plus tôt, Kristen et Sara ont été aperçues en train de porter de gros sacs de courses.