Kristin Davis évoque la perte de ses cheveux : "Ce n'est plus ce que c'était"

Connue du grand public pour avoir interprété le rôle de l'idéaliste et romantique Charlotte York dans Sex and the City, Kristin Davis vient de confier avec humour qu'elle n'avait malheureusement pas hérité des mêmes atouts que son personnage, réputé pour son style glamour et sa chevelure de rêve.

Récemment choisie pour devenir l'ambassadrice de la marque de soins capillaires Junee Brands (notamment spécialisée dans la commercialisation de produits qui augmentent le volume des cheveux), l'actrice de 52 ans a profité d'une interview accordée à WWD pour évoquer ce que beaucoup de femmes sont susceptibles de vivre à partir d'un certain âge : la perte des cheveux. "Mes cheveux ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils étaient très fins, comme s'ils avaient disparus, il y avait à peine quoi que ce soit là-haut", a-t-elle déclaré.

La comédienne américaine a entre autres admis qu'il était devenu de plus en plus difficile pour elle d'entretenir son style capillaire, surtout après la fin du tournage de Sex and the City. Sur les plateaux, Kristin Davis était bien évidemment entourée de professionnels qui la tiraient à quatre épingles. Décrivant ses cheveux comme "difficiles", elle a donc assuré que la réalité à la ville était bien éloignée du résultat à l'écran. "Ce n'est pas comme si je me réveillais le matin avec les cheveux de Charlotte. (...) Je ne m'inquiétais pas de l'état de mes cheveux, mais lorsque j'essayais d'en faire quelque chose ou que je voulais sortir, je me demandais : 'Mais où sont mes cheveux ?'", a-t-elle ajouté.

Demandant conseil à son ami, le coiffeur Luke O'Connor (celui-ci côtoie régulièrement les stars hollywoodiennes puisqu'il est l'un des visagistes officiels de la cérémonie des Oscars), la maman de la petite Gemma Rose a découvert qu'il existait des produits totalement adaptés qui permettaient de renforcer le cuir chevelu. Aujourd'hui, elle utilise donc la gamme de produits Volaire, commercialisée par... Junee Brands, la marque dont elle est devenue l'égérie. C'est ce qui s'appelle une opération promo rondement menée !