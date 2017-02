Kristin Scott Thomas métamorphosée : Son nouveau look... étonnant !

Que s'est-il passé dans la tête de Kristin Scott Thomas ? Le 21 février, la géniale actrice britannique et francophone participait à la soirée caritative Fabulous Fund Fair, une fête foraine cinq étoiles en faveur de son association Naked Heart Foundation à Londres. Le principe de cette soirée était simple : pour la troisième année consécutive, Natalia Vodianova lance son Fabulous Fund Fair, avec l'aide de Karlie Kloss.

Plusieurs personnalités ont répondu à l'appel, dont Kristin Scott Thomas. Et la comédienne a surpris son petit monde en débarquant sur le tapis rouge dans un accoutrement pour le moins étrange. L'héroïne d'Elle s'appelait Sarah portait une tunique audacieuse griffée Fendi (d'une valeur de 2300 euros). Mais surtout, elle arborait une étrange chevelure rousse crépue surmontée d'un foulard orange. Une tenue bien éloignée du look bien plus sage qu'elle portait, quelques jours plus tôt, en foulant le tapis rouge de la Berlinale pour le film The Party.

Avait-elle mangé le Chapelier Fou d'Alice au Pays des Merveilles ou s'agissait-il d'un hommage façon foraine à Vivienne Westwood ? En réalité, l'actrice avait choisi de se glisser dans la peau d'une liseuse de bonne aventure : elle a lu dans un jeu de tarot pendant la soirée en prédisant l'avenir du mannequin Lara Stone. Mais personne ne sait ce que la sympathique comédienne a bien pu voir dans le futur de l'ex-femme de David Williams !

Pour ce qui est de son propre futur, Kristin Scott Thomas a quelques projets sur le feu. Celle qui a dit vouloir s'éloigner du cinéma et du métier d'actrice va justement passer derrière la caméra pour sa première expérience en tant que réalisatrice. Selon Variety, elle va mettre en scène The Sea Change, un film sur "les ravissements et les difficultés de l'amour", basé sur le livre du même titre d'Elizabeth Jane Howard sorti en 1959. "Je veux faire un film pour poursuivre ma trajectoire en tant que raconteuse d'histoires, a-t-elle expliqué. The Sea Change pose une question à laquelle j'ai essayé de répondre avec plusieurs de mes rôles : quelles sont les raisons des joies et des difficultés de l'amour ? Je veux faire un film profond, avec de l'humour et de la beauté."