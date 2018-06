Kristina Mladenovic soutient son chéri Dominic Thiem, sans pitié

La love story entre la Française Kristina Mladenovic et l'Autrichien Dominic Thiem n'est peut-être plus un secret mais les deux joueurs de tennis n'en sont plus démonstratifs pour autant. Tous les deux en compétition au tournoi de Roland-Garros, les amoureux n'ont pas connu le même parcours.

Si elle fait toujours partie du tableau doubles dames en association avec la Hongroise Timea Babos, la tenniswoman de 25 ans a été éliminée dès le premier tour en simple, battue assez sèchement par Andrea Petkovic (7-6[10], 6-2). Dominic Thiem se fait bien plus performant, aidé par un Alexander Zverev diminué. Opposé à l'Allemand en quart de finale le 5 juin 2018, le compagnon de Kristina Mladenovic s'est montré sans pitié face à son adversaire, décrochant très facilement son ticket pour les demi-finales (6-4, 6-2, 6-1). Pas de quoi enflammer sa douce qui est restée très discrète dans les tribunes du court Philippe-Chatrier également appelé court central. Vêtue d'un haut bleu, ses longs cheveux blonds relevés, ses ongles manucurés, la sportive a soutenu son partenaire sans effusions.

En couple depuis un an, Kristina Mladenovic et Dominic Thiem ne sont pas du genre à s'épancher, ne s'affichant qu'épisodiquement sur les réseaux sociaux, au point que beaucoup ignorent encore qu'ils sont ensemble. Kristina Mladenovic a pourtant accepté de faire une exception dans une interview accordée au Parisien lors du lancement de la quinzaine de Roland-Garros, tandis que le joueur autrichien s'est confié au JDD. "Ce serait compliqué d'avoir un conjoint qui n'est pas dans mon monde, qui ne comprend pas ma passion, mes sacrifices, ma routine, mon stress... On n'a limite pas besoin de se parler. Ce qui est beau, c'est qu'on peut être là l'un pour l'autre et trouver les mots justes", a confié la numéro 2 française. "C'est dur de le regarder. (...) J'anticipe, je vois sa tête, je connais ses tics. Je vis ça à fond mais j'essaie de ne lui montrer aucun signe de frustration ou de déception", a-t-elle ajouté, ce qui explique sans manque d'expression pour le quart de finale contre Zverev. "C'est une fille très intelligente, elle en connaît un rayon et m'a déjà dit des choses intéressantes sur mon jeu. C'est chouette d'aimer une personne qui peut vous glisser des remarques pertinentes sur votre job. On fait le même, alors si on peut s'entraider...", a de son côté partagé Dominic Thiem auprès du Journal du dimanche.



Se soutenant l'un et l'autre tout au long de l'édition 2018 de Roland-Garros, Kristina Mladenovic et Dominic Thiem se sont autorisés un baiser dans les vestiaires, un bref moment d'intimité filmé par Eurosport...