Kristoff St. John (Les Feux de l'amour) enterré : les mots poignants de son père

Les fans de séries télé sont en deuil. Kristoff St. John, mort le 3 février dernier, vient d'être enterré. L'acteur des Feux de l'amour, dont la tombe est placée à côté de celle de son fils décédé avant lui, a fait l'objet d'un émouvant hommage de son papa.

Les obsèques de Kristoff St. John ont eu lieu lundi 4 mars. L'acteur mort à 52 ans a été inhumé au cimetière de Valley Oaks, en Californie. Le père du défunt, l'acteur et producteur Christopher St. John, a prononcé un émouvant discours à la mémoire de son fils unique disparu, devant les invités du triste événement.

"Mon petit garçon. Je n'aurais jamais imaginé être là. J'ai toujours pensé que Kristoff se tiendrait plutôt ici, à ma place, pour parler de moi, a-t-il d'abord affirmé. Quand Kristoff est né, je l'ai pris dans mes bras et il était le plus beau bébé que j'avais jamais vu. Il m'a appris à un être un homme meilleur car il savait des choses à mon sujet que j'ignorais moi-même. Nous avons grandi ensemble, Kristoff et moi, et avons passé de merveilleux moments. Il m'a appris à rire et à jouer. Nous avons tout fait ensemble. Kristoff, je t'aime avec tout mon coeur et toute mon âme."

La fiancée de Kristoff St. John, Kseniya Mikhaleva, n'a malheureusement pas assisté à l'enterrement. Le mannequin russe résidant à Moscou s'est vu refuser sa demande de visa.

La tombe de Kristoff St. John est située à côté de celle de son fils aîné Julian (né de son premier mariage, avec la boxeuse Mia St. John), qui s'est suicidé en 2014.