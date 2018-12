Kylian Mbappé et Omar Sy : Les deux chouchous des Français unis pour les enfants

"Donner du bonheur en retour... parce que c'est le minimum que nous pouvons faire." C'est le message qu'Omar Sy a voulu faire passer à l'approche des fêtes de fin d'année et notamment de Noël. Comme chaque année, c'est l'un des moments-clés pour son association Cékedubonheur. Ce vendredi 14 décembre 2018, l'acteur – que l'on retrouvera au cinéma le 20 février prochain avec Le Chant du loup – a posté une photo prise dans un hôpital où, épaulé par quelques amis du show business, il est allé à la rencontre des enfants malades.

Sur l'une des photos dévoilées, le casting est pour le moins cinq étoiles. On retrouve notamment Kylian Mbappé, l'un des nouveaux chouchous du grand public français. L'attaquant du PSG, qui s'était distingué après la Coupe du monde en ayant reversé toutes ses primes à l'association Premiers de cordée dont il est le parrain, a volontiers accepté l'invitation de Cékedubonheur. Et c'est ainsi qu'on l'a retrouvé aux côtés d'Omar Sy, mais aussi du rappeur Mokobé, des youtubeurs Observateur Ebene et Just Riadh, mais aussi du footballeur Patrice Evra. "Vous êtes magiques, donner un petit moment de bonheur à un enfants... Il devait avoir les yeux qui pétillent", écrit une internaute, saluant la philanthropie des stars du jour.