Kylie Jenner fiancée à Travis Scott : ce message explicite et annonciateur...

Ciblée par des rumeurs de fiançailles qui se veulent de plus en plus persistantes, Kylie Jenner joue volontiers avec les nerfs de ses fans. Lundi, la star de télé-réalité a publié une photo d'elle et de son chéri Travis Scott, entretenant un peu plus le mystère.

Kylie Jenner a publié une photo laissant entendre qu'elle pourrait bientôt se fiancer à Travis Scott. Décembre 2018.

Kylie Jenner félicite son chéri Travis Scott pour le succès de son album "Astroworld", sorti en août. Décembre 2018.

Alors, peut-on s'attendre à des fiançailles de Noël ? Il y a en tout cas fort à parier que c'est bien dans les tuyaux. Pour rappel, Kylie Jenner et Travis Scott avaient eu le coup de foudre l'un pour l'autre au Coachella Festival, en avril 2017. Quelques petits jours plus tard, la petite soeur de Kim K tombait enceinte. Une romance express qui s'est solidifiée avec l'arrivée de Stormi et qui est bien partie pour s'inscrire dans le temps, eux qui semblent s'être très bien trouvés.

Visite guidée de la luxueuse maison de Kylie Jenner par la propriétaire des lieux, sur Instagram le 3 septembre 2018. Les Kardashian, la relève. Visite guidée de la luxueuse maison de Kylie Jenner par la propriétaire des lieux, sur Instagram le 3 septembre 2018. Visite guidée de la luxueuse maison de Kylie Jenner par la propriétaire des lieux, sur Instagram le 3 septembre 2018. Khloé Kardashian et sa fille True sur une vidéo publiée sur Instagram le 10 septembre 2018. Heidi Klum, reine incontestée d'Halloween ! Nicole Richie se moque d'elle-même après s'être prise une fiente d'oiseau sur le dessus de la tête. Juillet 2018. Heidi Klum, reine incontestée d'Halloween ! Octobre 2018. Mason, Penelope et Reign Disick, North, Saint et Chicago West, Stormi Webster et True Thompson forment la relève du clan Kardashian. Novembre 2018. Michael Douglas était en interview pour Purepeople.com lorsque sa fille Carys l'a appelé en visioconférence. L'acteur était sur le tapis rouge de l'avant-première du film "Ant-Man et la Guêpe" à Disneyland Paris. Le 14 juillet 2018.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook