Kylie Jenner gâtée pour ses 21 ans : des cadeaux toujours plus bling

Si les festivités pour les 21 ans de Kylie Jenner ont commencé dès le jeudi soir, la starlette américaine a vu sa journée du 10 août rythmée par de nombreux cadeaux, tous plus luxueux les uns que les autres. Famille et amis se sont livrés une véritable compétition du présent le plus bling !

L'entrepreneure millionnaire a d'abord été gâtée par son compagnon et père de leur fille, Stormi, comme elle l'a dévoilé sur son compte Snapchat. Le rappeur Travis Scott a vu les choses en grand puisqu'il lui a offert une voiture de collection, une Rolls Royce immaculée datant des années 1950. Un modèle complètement rénové dont le prix est estimé entre 250 000 et 300 000 dollars selon le Daily Mail. Sur son compte Instagram, le rappeur de 26 ans a profité de l'anniversaire de sa petite-amie pour lui déclarer sa flamme : "Joyeux anniversaire ma petite femme, je t'aime maman, tu es mon coeur, mes côtes, mes orteils, etc. Que Dieu continue de te bénir toi et ton esprit. Ce moment de ta vie annonce encore plus de grandeur."