Kylie Jenner : Maman canon en vacances avec Travis Scott et Stormi

Kylie Jenner a elle aussi pris la pose, vêtue d'une superbe robe blanche. La jolie brune a identifié son compagnon sur une photo, son nom savamment placé sur son postérieur.

Kylie rassure ainsi ses plus de 130 millions d'admirateurs, inquiets à propos de l'état de sa relation avec Travis Scott. Le rappeur a en effet récemment fait l'objet de rumeurs d'infidélité, tromperie dont Kylie Jenner détiendrait une rumeur irréfutable.

Alors en tournée, Travis a enchaîné les concerts et n'a pu arranger la situation avec Kylie Jenner, qui avait cessé de le suivre. La tournée Astroworld: Wish You Were Here terminée, La Flame (le surnom de Travis Scott) s'est empressé de retrouver sa petite fille et sa chère et tendre.

Une source confie à E! News : "Kylie et Travis ont réparé leur relation et sont dans une bonne phase. Ils avaient vraiment besoin de ces vacances et de temps seuls l'un avec l'autre."