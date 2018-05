Kylie Minogue a 50 ans : Ses tubes, ses looks, ses amoureux... Flashback !

La période suivante marque l'éclosion d'une Kylie plus adulte et plus sexy aussi. Elle est tombée éperdument amoureuse du bad boy Michael Hutchence (son grand amour) en 1989 puis elle chante le glauquissime et sublime Where the Wild Roses Grow (1995) avec Nick Cave, qui lui offre une crédibilité nouvelle et un statut d'icône. Les dix années qui viennent après commencent par le succès intersidéral de l'album Fever et de l'inusable Can't Get You out of My Head. "1998-2008. Fever ne m'a apporté que du bien ! Cinq tournée et cinq albums m'ont bien occupée", écrit Kylie en légende de quelques photos marquantes de cette période.