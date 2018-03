Kylie Minogue, un sex symbol : "Je suis encore sexuellement active, alors oui"

À quelques semaines de la sortie le 6 avril 2018 de Golden, son 14e album studio, Kylie Minogue se prépare à remonter sur scène. Dimanche 18 mars, elle sera au Café de la Danse à Paris pour présenter ses nouvelles chansons à un public chanceux de la voir dans une salle aussi intime. Ce week-end, la star australienne est la cover girl du supplément magazine du Parisien. Et c'est avec le sourire qu'elle répond à toutes les questions, même les plus limites sur son âge.

Kylie Minogue aura 50 ans le 28 mai. Une étape qui travaille un peu l'artiste : "Depuis quelques semaines, c'est vrai que j'en parle beaucoup. Je prends conscience que je vieillis, que la plus grande partie de ma vie est derrière moi. Je regarde par-dessus mon épaule et je me dis : 'Ah oui ! J'existe depuis un sacré bout de temps quand même !'" Ce qui inspire à notre confrère cette question dont on se demande ce qu'elle sous-entend : "Vous jouez encore de votre image de sex symbol ?" La réponse de la popstar est en or : "Je suis encore sexuellement active, alors oui, j'en joue forcément."

De même, Kylie Minogue assume la légèreté de sa musique : "J'ai toujours les mêmes rêves, je fais toujours les erreurs stupides. Le fameux album de la maturité ? Je m'y attellerai peut-être un jour, mais pas maintenant."

Dans cette longue interview, l'artiste évoque aussi ses regrets. On ne peut s'empêcher de lire dans sa réponse un tacle à son ex, l'acteur Joshua Sasse, qui l'aurait trompée : "J'en ai beaucoup [de regrets], comme tout le monde. Je suis restée beaucoup trop longtemps dans des relations amoureuses qui n'en valaient pas la peine, par exemple." Quant au fait de ne pas avoir fondé de famille, elle répond aussi de manière très directe : "[Je le regrette] mais ça ne s'est pas fait. Ma santé ne m'a l'a pas permis", glisse Kylie qui a eu un cancer en 2005 alors qu'elle vivait une grande histoire d'amour avec Olivier Martinez. À plusieurs reprises depuis leur rupture en 2007, la star a remercié publiquement l'acteur français pour son soutien dans cette épreuve.

Revenir

Kylie Minogue revient sur son état d'esprit depuis et d'alors : "Je ne peux pas dire que ça m'a donné plus de détermination. J'ai toujours été quelqu'un de solide et le cancer n'a rien changé à cela. Je me disais à l'époque : 'Si j'arrive à vaincre la maladie, c'est génial. Sinon, tant pis.' Il y a une chose dont j'étais sûre, c'était que, si jamais je m'en sortais, je reviendrais à la musique. L'histoire classique du businessman qui, après une attaque, décide de changer de vie en devenant jardinier, je ne l'ai jamais envisagée. Je voulais revenir. Je n'avais pas fini."

Depuis 2006 et son retour sur scène, Kylie Minogue a publié cinq albums et enchaîné trois énormes tournées mondiales (sans compter ses mini-tournées, apparitions spéciales ou encore son Anti-Tour réservé aux fans hardcore et durant lequel elle n'a chanté que ses faces B). Après la tournée promotionnelle, elle partira de nouveau sur les routes avec le Golden Tour...