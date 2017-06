L'amour est dans le pré 2017 : Françoise métamorphosée et de retour !

Dans L'amour est dans le pré 2016, Françoise avait tenté de séduire Éric, éleveur de vaches et de moutons en Bourgogne. La prétendante est de retour cette saison pour Jean-Marc, pour le plus grand bonheur de la rédaction de Purepeople ! Le viticulteur et éleveur de vaches allaitantes de 52 ans, qui a reçu une jolie missive de la part de la cantinière, a choisi de la rencontrer lors du speed dating. Et, surprise, la Françoise de 2017 n'a rien à voir avec celle de 2016 !

Exit les pulls tristes sans style et les chignons trop stricts, la prétendante a été relookée et elle a appris à se maquiller. Et le résultat est une réussite ! Cheveux lâchés et joliment ondulés, make up discret qui mettait ses yeux en valeur... c'est dans un look presque sexy que Françoise s'est présentée devant Jean-Marc. Presque méconnaissable, elle a mis toutes les chances de son côté pour séduire le candidat de ce nouveau cru de L'amour est dans le pré.

Espérons que son aventure avec Jean-Marc se terminera mieux que celle de l'an dernier. Seule prétendante en 2016 de l'éleveur qui rêvait d'avoir un enfant, cette quinqua n'avait pas su s'attirer ses faveurs malgré toute sa bonne volonté, sa gentillesse et ses bons petits plats. Une issue bien triste, autant pour elle que pour Éric.