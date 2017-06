L'amour est dans le pré 2017 : Regret de Nathalie, Pierre-Emmanuel fou de Gladys

Lundi 19 juin, Romuald, Nathalie, Gilles, Christophe, Patrice, Julie, Vincent, Carole, Roland, Jean-Marc, Sébastien, "Gégé", Raphaël et Pierre-Emmanuel de L'amour est dans le pré ont ouvert leurs courriers. Il est temps à présent pour une partie d'entre eux de se confronter à la réalité et de rencontrer celles et ceux qui les ont touchés. C'est dans un café parisien situé à Montmartre qu'ont lieu les speed dating.

Nathalie prise de remords

L'éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage de 27 ans rencontre tout d'abord Sébastien. Prétendant qui lui avait écrit une missive de huit pages. En amour, le jeune homme se définit comme "passionné, tendre et sensible" et, entre eux, le courant passe immédiatement. "Le charme qu'il a ! Nom de Dieu, je suis sur un petit nuage", confie la jolie blonde à l'issue de l'entretien.

Puis, elle craque sur Bastien et ose même lui dire qu'elle aurait bien aimé lui faire un massage ! Nathalie est en fait très troublée par "ce qu'il dégage" et par son physique. "Je l'aurais mangé", lâche-t-elle à la caméra.

Si Alban et Matthieu semblent peu retenir l'attention de Nathalie, Victor, avec sa carrure de rugbyman, l'émoustille. Elle le trouve d'ailleurs tellement formidable qu'elle ne comprend pas pourquoi il lui a écrit une lettre. Parmi ses dix prétendants, Nathalie invite finalement Bastien et Victor à passer quelques jours chez elle.

De retour dans sa ferme, Nathalie semble avoir des regrets. Elle regrette d'avoir éconduit Sébastien, son premier coup de coeur lors du speed dating. Et, coup du sort, elle reçoit une lettre de lui. "Je voulais te remercier de m'avoir invité au speed dating. J'étais très sincèrement heureux de te voir et de parler avec toi. Ce fut une journée particulièrement stressante pour moi (...) tu es vraiment rayonnante, une vraie beauté avec un sourire qui m'a fait oublier tout ce que j'avais enduré. Même si c'est foutu pour moi, j'ai craqué pour toi. (...) Sois heureuse", lit-elle presque en larmes. Christophe, autre candidat du programme et Philippe, candidat de la saison 7, présents à ce moment-là, tentent de la convaincre de redonner une chance à Sébastien. Philippe, qui est maintenant ami avec Karine Le Marchand, appelle même l'animatrice pour la tenir au courant.

Pierre-Emmanuel n'en veut qu'une !

Le céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes de 42 ans ne craque que pour une personne : Gladys. La charmante jeune kinésithérapeute lui avait écrit directement chez lui et ne souhaitait pas passer à la télévision. Mais, pour son bel agriculteur, elle a accepté de faire un effort.

Entre eux, le courant passe immédiatement et Pierre-Emmanuelle fond en larmes, surtout lorsqu'elle lui déclare qu'il est "son alter ego au féminin". Et si quelques minutes plus tard, Sylvie fait son petit effet, le céréalier n'a qu'une personne en tête, Gladys. À l'issue du speed dating, le candidat choisit donc d'inviter uniquement Gladys chez lui. "Ce serait déplacé de faire venir une autre personne vu ce que j'ai ressenti", explique-t-il.

Vincent a trouvé sa Brigitte

Ce père de deux enfants, éleveur de brebis allaitantes de 45 ans, est un fou de numérologie. Avant de rencontrer ses prétendantes, il a donc étudié tous les chiffres que ces dernières lui ont communiqués. Résultat, ses entretiens prennent un tournant incompréhensible pour les néophytes en matière de numérologie : "Tu es en année karma numéro 5 ?", "Et en quelle année karmique ?", "Je suis chemin de vie 6"...

Les femmes défilent et le sosie d'Emmanuel Macron fait la connaissance de Brigitte à qui il demande de venir dans sa ferme, à l'instar de Karine, son coup de coeur.

Jean-Marc rencontre Françoise

Le viticulteur et éleveur de vaches allaitantes de 52 ans a convié deux candidates, dont Françoise, ex- prétendante malheureuse d'Éric durant la saison précédente. Relookée et métamorphosée grâce au soutien qu'elle a reçu après son passage à la télévision, l'adorable cantinière charme Jean-Marc et lui fait savoir qu'elle a été très émue par son portrait.

Le viticulteur fait ensuite la connaissance d'Yvelise, veuve depuis des années. Avec elle, le courant semble très bien passer. Ils rient ensemble et se projettent déjà dans le futur, notamment en faisant "des repas à quatre mains."

N'ayant "auditionné" qu'elles, Jean-Marc décide de les inviter toutes les deux chez lui. Et Françoise a comme l'année dernière tout prévu pour séduire l'agriculteur. Elle a rempli son coffre de mets exquis concoctés par ses soins, une tarte aux lardons, une autre au saumon et des sablés en forme de coeur.

C'est tout pour ce deuxième épisode de L'amour est dans le pré. La suite la semaine prochaine !