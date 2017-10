L'amour est dans le pré 2017 – Nathalie : "Je suis un peu dégoûtée du montage"

Nathalie a beau avoir trouvé l'amour auprès de Victor grâce àL'amour est dans le pré (M6), la jeune femme est tout de même un poil déçue par l'émission présentée par Karine Le Marchand.

En effet, comme elle l'a récemment confié à nos confrères de Télé Loisirs, l'éleveuse de brebis de 27 ans estime ne pas avoir été montrée telle qu'elle est vraiment dans la vie au cours des diffusions. Pour elle, la production n'a fait que montrer des images d'elle en train de rire à la moindre occasion ! "Je sais que je rigole beaucoup et que j'ai un rire bizarre. J'ai trouvé cela dommage que je sois trop vue ainsi. J'étais dégoûtée du montage. (...) Je ne savais pas que j'avais autant de mimiques mais on s'habitue", a-t-elle expliqué avant de poursuivre : "On ne me voit pas trop sérieuse à part lors de notre séjour en Corse. J'étais déçue."

Déjà interrogée par Télé Loisirs quelques jours plus tôt, Nathalie avait confié qu'elle était toujours aussi amoureuse de Victor et qu'ils avaient à coeur de prendre leur temps afin de faire les choses dans le bon ordre. "On ne veut pas précipiter les choses. Emménager ensemble, fonder une famille... on en parle mais, pour le moment, on profite de l'instant. On est toujours super amoureux", avait confié la blonde joviale.