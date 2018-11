L'amour est dans le pré 2018 : Ces couples qui vivent déjà ensemble...

Lundi 19 novembre 2018, M6 diffusera la première partie des bilans de L'amour est dans le pré 2018. Alors que les téléspectateurs découvriront dans quelques heures quels agriculteurs ont trouvé leur moitié, on en sait déjà plus. En effet, nos confrères de Télé 7 Jours ont dévoilé le nombre de couples toujours ensemble et qui ont emménagé.

Sur les six couples formés, cinq vivent ensemble, apprend-t-on. Si pour l'heure les noms des agriculteurs concernés n'ont pas été révélés, nous sommes en mesure d'en deviner quelques-uns. En effet, comme nous l'annoncions début novembre, Vincent et Pascale sont toujours amoureux.

De leur côté, Aude et Christopher filent encore le parfait amour. En effet, le couple a même annoncé une grande nouvelle : ils attendent un heureux événement. L'ancienne prof d'anglais est enceinte de sept mois, et son bébé devrait naître au mois de janvier 2019, comme elle l'a elle-même révélé à nos confrères de Télé Star.

Ce premier bilan rejoint les révélations faites par Karine Le Marchand en octobre sur Instagram. "Aujourd'hui, j'enregistre les commentaires du Bilan de L'amour est dans le pré ! 8 couples sur 14 agriculteurs, c'est extraordinaire ! #JeSaisToutMaisJeNeDiraiRien #LoveIsInTheAir", avait-elle pour rappel écrit sur le réseau social. Toutefois, notons que l'animatrice de M6 parle de huit couples tandis que nos confères de Télé 7 Jours en évoquent seulement six. A suivre...