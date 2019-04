L'amour est dans le pré – Laetitia amincie : "Je n'aimais pas mon image"

En un an, Laetitia, prétendante de Raoul dans L'amour est dans le pré 2018 (M6), a bien changé ! Sur Instagram, la belle brune, amincie, a publié un avant/après impressionnant. Comme elle l'a indiqué, elle s'est délestée de 13 kilos depuis le tournage de l'émission de dating. En exclusivité pour Purepeople.com, la Réunionnaise se livre sur cette perte de poids.

Pourquoi avoir voulu changer physiquement ?

Ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais des doutes sur mon physique, surtout quand j'ai rencontré Raoul. Je ne me trouvais pas trop grosse ou pas jolie mais je savais que je me sentirais mieux avec quelques kilos en moins. L'élément déclencheur a été quand j'ai commencé L'amour est dans le pré. On avait vu quelques photos après le tournage et je me suis dit : "Je me déteste !" Je n'ai pas du tout aimé l'image que je renvoyais. C'est vraiment là que je me suis lancée, en avril 2018. J'ai changé d'hygiène de vie, j'ai radicalement changé mon alimentation.

Vous avez mis en légende de votre avant/après le hashtag "Tout le monde peut le faire", pourquoi ?

C'est pour encourager. L'idée, ce n'est pas forcément de pousser les gens à perdre du poids, mais plutôt de les aider à faire du bien à leur corps, leur esprit. Le but, c'est que les gens se sentent bien dans leur peau. On est dans une société de surconsommation, j'essaie de faire passer le message qu'on devrait être à l'écoute de son corps et lui apporter seulement ce dont il a besoin. C'est une philosophie de vie.

Avez-vous un modèle féminin ?

Non pas vraiment. Je me dis aussi que ce qu'on voit à la télé, dans les magazines, c'est trompeur. Mais c'est vrai que le modèle physique et sportif que je respecterai toute ma vie, c'est ma mère. Elle va avoir 70 ans et elle est trois fois plus tonique que moi, elle l'a toujours été d'ailleurs. Si je pouvais être comme elle à son âge, ce serait le bonheur complet. Quand on va faire une randonnée, c'est impossible de la suivre.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.