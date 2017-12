La Villa des coeurs brisés 3 : La somme exorbitante dépensée pour la villa !

Après une première saison tournée à Tulum au Mexique puis une deuxième à Las Terrenas en République dominicaine, La Villa des coeurs brisés revient pour la troisième fois sur NT1. Les célibataires seront cette fois-ci logés à Saint-Martin, dans les Antilles françaises. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Ah Productions ! a vu les choses en grand.

Comme l'indiquent nos confrères de Télé Loisirs, la sublime villa dans laquelle logent Nadège Lacroix (Secret Story 6), Vivian Grimini (Secret Story 8), Julien Bert (Les Anges 9) est proposée par Luxury Retrats International, un spécialiste des locations de luxe.

La villa dispose de sept chambres, quatorze couchages, sept salles de bain, deux piscines dont une chauffée et à débordement, un jacuzzi, une salle de sport avec vélos elliptiques ainsi qu'un espace SPA composé de deux salles de massage. Mais ce n'est pas tout : la villa est située le long de la Baie rouge et propose un accès direct à la plage de sable fin et eau turquoise.

Mais ce confort a un coût... Afin de profiter du cadre idyllique le temps d'une nuit, il faut débourser pas moins de 5 100 euros. Un prix qui varie "en fonction du temps total de présence" précisent nos confrères. La production de La Villa des coeurs brisés 3 aurait alors payé 200 000 euros pour cette villa. À cette somme s'ajoute une caution de plus de 4 000 dollars par semaine. Mais, comme l'analyse la rédaction de Télé Loisirs, cette garantie n'est "que très rarement" récupérée à l'issue d'un tournage pareil.