Lady Gaga : Canon en robe transparente, elle régale ses fans !

Lady Gaga aime ses fans et n'a rien à leur cacher ! Les plus chanceux d'entre eux sont ravis de l'apercevoir à New York, où elle enchaîne les journées en studio d'enregistrement. Mercredi, la superstar s'y est rendue habillée d'une robe ultrasexy...

Rentrée aux États-Unis après l'annulation de la suite de sa tournée européenne, Lady Gaga est à nouveau inspirée ! Elle a pris ses quartiers aux Electric Lady Studios, situés dans le quartier de Greenwich Village à New York. La chanteuse de 32 ans y a de nouveau été photographiée ce mercredi 27 juin. Elle portait une robe rouge en dentelle transparente et décolletée Christopher Kane, des lunettes de soleil et des bottines à plateforme en cuir verni.

Accueillie par de nombreux admirateurs à son arrivée, Lady Gaga a pris le temps de signer quelques autographes et poser pour des selfies. Sur les réseaux sociaux, d'autres fans ont vu dans son look ultrasexy un clin d'oeil à une tenue portée en 2009, lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards.