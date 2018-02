Lady Gaga, malade, plante encore ses fans : Sa tournée en Europe annulée

Le communiqué publié par Lady Gaga dans la nuit du 3 février en a certainement déçu plus d'un. Alors que la chanteuse américaine de 31 ans était attendue ces prochains jours à Manchester, Londres mais aussi à Paris (les 20 et 21 février), tous ces concerts n'auront finalement pas lieu. La Mother Monster a en effet annoncé mettre un terme à la partie européenne de son Joanne World Tour suite à des soucis de santé. "Malheureusement, Lady Gaga souffre de douleurs aigües qui l'empêchent matériellement de se produire sur scène. Live Nation [l'organisateur de ses concerts, NDLR] et Lady Gaga annoncent donc l'annulation des 10 dernières dates de sa tournée européenne du Joanne World Tour. Lady Gaga a pris cette difficile décision la nuit dernière, en accord avec son équipe médicale. Elle est profondément désolée et triste de ne pouvoir se produire devant ses fans européens, qui ont attendu si patiemment", a-t-il été relayé dans un communiqué.