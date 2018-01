Lady Gaga : Une photo hot pour le Nouvel An !

Alors que son année a été marquée par d'importants problèmes de santé, Lady Gaga va beaucoup mieux. La chanteuse, qui profite d'une pause dans sa tournée mondiale, a célébré la nouvelle année à sa manière...

Sur Twitter, Lady Gaga a partagé une photo d'elle en bikini blanc, permettant de voir ses très jolies courbes et ses nombreux tatouages un peu partout sur le corps. "Bonne année. Je trinque à la joie. La santé. L'amour. Et à la simplicité inoubliable de la nature, de la vie", a-t-elle commenté en légende. La chanteuse de 31 ans devrait passer une belle année 2018 puisqu'elle va reprendre en Europe sa tournée, le Joanne World Tour, et va préparer son mariage avec son fiancé Christian Carino. L'interprète de Perfect Illusion va aussi activement préparer son arrivée à Las Vegas où elle a signé pour une résidence permanente alors que Britney Spears vient, elle, de quitter le Strip...