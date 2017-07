Laetitia Casta : Mannequin sublime pour un nouveau shooting

L'industrie de la mode n'a d'yeux que pour ses Millennials, mais reste admirative des précédentes générations de top models ! Un sentiment consolidé par Laetitia Casta, qui ajoute à son impressionnant portfolio une nouvelle parution presse. Pour LOEWE, l'icône française se mue en icône de beauté orientale...

C'est une odalisque (femme de harem des sultans de l'Empire ottoman) moderne que Laetitia Casta incarne dans la LOEWE Publication No15. L'actrice, mannequin de 39 ans et épouse de l'acteur Louis Garrel, est la star du nouveau numéro du magazine de la maison espagnole. Elle en porte onze looks de la collection automne-hiver 2017-2018 - une collection pensée par le directeur artistique de LOEWE, Jonathan Anderson, et présentée en mars dernier à la Fashion Week de Paris - sur une série d'images du photographe Jamie Hawkesworth.

Le shooting de Laetitia Casta s'est déroulé à la Maison de l'UNESCO à Paris, lieu du dernier défilé prêt-à-porter de LOEWE. Gisele Bündchen apparaît dans la campagne publicitaire automne-hiver 2017-2018 de l'enseigne.

Laetitia Casta a récemment participé à la Fashion Week Haute Couture. Elle a été vue aux défilés Christian Dior et Valentino, ainsi qu'au vernissage de l'exposition "Christian Dior, Couturier du Rêve" au musée des Arts Décoratifs.