Laetitia Casta : Une égérie masculine et craquante pour J.M. Weston

L'industrie de la mode est obsédée par les enfants de stars mannequins et influenceurs. Elle n'a pas pour autant oublié les précédentes générations de top models. Laetitia Casta illustre la sienne en figurant sur la nouvelle campagne publicitaire de J.M. WESTON.

En attendant les futures sorties des films Facteur Cheval et L'Homme Fidèle (en novembre 2018 et mars 2019), Laetitia Casta réalise un nouveau coup d'éclat sur la planète mode ! L'actrice et top model française de 40 ans s'associe à J.M. WESTON et figure sur la nouvelle campagne du prestigieux chausseur français.

Plutôt que de poser lors d'une séance photo classique, Laetitia Casta a été scannée par l'artiste Katerina Jebb. Elle porte sur les scans imprimés et affichés dans les rues de Paris un long manteau marron et une paire de bottines chelsea pour hommes.