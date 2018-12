Laetitia Milot bouleversée et en larmes : "La maladie reprend le dessus"

Lundi 10 décembre 2018, Laëtitia Milot sera de retour sur TF1 dans le téléfilm Un bébé pour noël. Un tournage sur lequel elle a travaillé alors qu'elle était enceinte de sa petite Lyana (née le 14 mai 2018) comme elle l'a confié à Nikos Aliagas, dans 50 minutes inside, samedi 8 décembre. Un bébé miracle pour l'actrice de 38 ans et son époux Badri.

Laetitia Milot est atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité, depuis plus de dix ans. Si les symptômes se sont envolés durant toute sa grossesse, la belle brune, connue pour son rôle dans Plus belle la vie (France 3), n'en est pas débarrassée pour autant. Après avoir visionné un passage de son documentaire Devenir maman : notre combat contre l'endométriose (diffusé le 21 mai dernier sur TF1) au cours duquel elle lisait une lettre que lui avait envoyé la ministre de la santé Agnès Buzyn, elle n'a pu retenir ses larmes.

"C'est vraiment un engagement où je me suis mise à nue. C'est important pour faire avancer cette maladie", a-t-elle confié avant que les larmes ne lui montent aux yeux. Et de poursuivre : "Maintenant que ma fille est là, ça me donne envie de me battre encore plus. Vous imaginez quand on se met à la place de ces femmes qui souffrent en silence, qui ne peuvent plus bouger de chez elles, handicapées par rapport à cette maladie de merde, excusez-moi du terme... Mais ça empêche d'aller travailler, de vivre, de faire du sport. C'est dur pour ces couples."

Laetitia Milot met donc un point d'honneur à poursuivre son combat pour celles qui la suivent, mais aussi pour elle. "La maladie reprend le dessus malheureusement. La maladie on ne la guérit pas, on ne guérit pas de l'endométriose", a-t-elle conclu sur le sujet.

La jeune maman a également été très émue après avoir visionné des images de la pièce de théâtre La femme du boulanger. Elle partageait l'affiche avec le regretté Michel Galabru, mort le 4 janvier 2016 à l'âge de 93 ans. Et elle n'a pu retenir ses larmes en disant tout le bien qu'elle pensait de lui comme vous pouvez le découvrir dans notre player.

Du côté des audiences, l'émission a captivé 2,9 millions de téléspectateurs, soit 16,5% du public.