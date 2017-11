Laetitia Milot enceinte et radieuse : Son incroyable anecdote sur sa grossesse

Il y a quelques jours, c'est avec bonheur que nous avons appris que Laetitia Milot est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec son mari Badri. Un heureux événement qui survient après son long combat contre l'endométriose. Invitée dans Salut les Terriens ! samedi 18 octobre, la sublime actrice a dévoilé ses premières rondeurs et en a dit plus sur cette grossesse miracle.

Opérée en mars afin de multiplier ses chances d'avoir un jour un enfant, la comédienne de Plus belle la vie avait six mois pour tomber enceinte et c'est chose faite. Face à l'homme en noir, celle qui ne souhaite pas connaître le sexe de son enfant a dévoilé que l'accouchement était prévu pour le mois de mai et ce n'est pas tout.

Après avoir raconté avoir envisagé l'adoption et la fécondation in vitro, Laetitia Milot a dévoilé une incroyable anecdote sur le moment où elle est tombée enceinte : "C'était plus que spontané car c'est arrivé après le tournage de la Vengeance au yeux clairs 2, le dernier jour de tournage et entre le départ pour le tournage d'une autre fiction Coup de foudre à Bora Bora." Et de préciser : "On a fini le tournage le samedi soir de la Vengeance et le lundi je tombais enceinte."

"Il en veut le gamin !" a immédiatement commenté avec humour Laurent Baffie et il a bien raison !

Ce nouveau numéro de Salut les Terriens ! a été suivi par 1 million de téléspectateurs, soit 5,1% de part de marché sur les 4 ans et plus.