Laëtitia Milot enceinte : Plus radieuse que jamais avec "ses kilos en plus" !

Alors qu'elle s'apprête à donner naissance à sa petite fille dans quelques jours, Laëtitia Milot a publié une nouvelle photo adorable sur les réseaux sociaux. Vivant pleinement sa grossesse, l'actrice de "Plus belle la vie" s'affiche plus pétillante que jamais avec ses "kilos de plus".

Ce week-end, Laëtitia Milot a également organisé une petite baby shower à laquelle elle avait invité ses amies les plus proches. La comédienne de 37 ans a pris le temps d'immortaliser l'événement sur sa story Instagram. Ambiance détente, desserts gourmands et bonne compagnie, Laëtitia Milot est déjà sur un petit nuage avant même l'arrivée de sa fille.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater