Laetitia Milot et Badri : Images rares de leur sublime mariage !

Jeudi 20 avril, TF1 diffuse la fiction On se retrouvera, adaptée du roman du même nom de Laetitia Milot. La star du téléfilm y incarne le rôle de Margot qui découvre avec horreur qu'elle est le fruit d'un viol et décide de retrouver les auteurs de cette agression. Une production déjà diffusée en juin 2015 sur la chaîne. Afin d'en faire la promotion à l'époque, la comédienne de 36 ans, avait accordé un entretien à Sandrine Quétier pour 50 min inside. Elle y avait évoqué, en larmes, son mariage avec l'homme de sa vie.

La scène s'est déroulée il y a presque dix ans, le 30 juin 2007. Âgée de 27 ans à l'époque, Laetitia Milot a épousé son cher Badri, formateur en informatique rencontré six ans plus tôt alors qu'elle vivait la perte de son premier amour, Yannis, décédé des suites d'un cancer.

En robe rouge et noir, les cheveux ondulés et attachés, Laëtitia Milot était entourée de convives tous vêtus de blanc. Un moment très intense que l'on a pu découvrir dans le reportage. "Ça reste le plus beau jour de ma vie. Badri, c'est l'homme qui m'a ramassée à la petite cuillère, qui m'a propulsée et aidée à être ce que je suis aujourd'hui", confiait-elle. Et de poursuivre que Badri était à la fois son ami, son amant, son soutien et mentor.

À cette même époque, l'actrice avait révélé au magazine Télé 7 Jours comment Badri lui avait fait sa demande en mariage : "(C'était) à l'endroit même où nous avions échangé notre premier baiser, sur la place de la Couronne, à Carro, près de Martigues."

Côté actualité, la jolie brune qui rêve d'avoir un enfant est en train d'écrire un nouveau roman. Sur Instagram, elle vient également de dévoiler qu'il y aura bien une deuxième saison de La Vengeance aux yeux clairs !