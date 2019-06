Lang Lang : Blessé à la main, comment sa rencontre avec Gina l'a sauvé

Lang Lang vient de réaliser le rêve de beaucoup d'amoureux : se marier devant la tour Eiffel et vivre une délicieuse réception au château de Versailles. Le 2 juin 2019, le virtuose épousait une certaine Gina Alice Redlinger, elle aussi star du piano. Lui est chinois, elle est à moitié allemande, à moitié coréenne et n'a que 19 ans lorsqu'elle rencontre son idole, alors âgée de 31 ans. C'est à l'issue d'un concert à Berlin que le père de la pianiste vient dans la loge de Lang Lang pour la lui présenter. "Elle était si jeune et moi je ne pensais qu'à la musique. Je lui ai donné des conseils en matière de piano puis nous sommes devenus amis", rapporte Paris-Match.

Coup du sort : pendant deux ans, une tendinite au bras gauche l'empêche de jouer. "Ces mois d'immobilité m'ont forcé à réfléchir sur moi-même. Quel sens voulais-je donner à mon existence ? J'avais 35 ans et j'ai décidé qu'il était temps pour moi de fonder une famille. D'autant que j'étais tombé amoureux de Gina", explique l'artiste, qui à l'époque enchaînait plus de 130 concerts par an. "Elle avait été d'un soutien formidable pendant cette année-là. Je me suis dit : 'C'est la femme de ta vie. Elle est très douce, très jolie et elle a un coeur en or. Tu ne vas pas faire la bêtise de la laisser passer, que tu regretterais à jamais !", raconte-t-il à nos confrères.

Voilà que des années après cette tendinite providentielle, Lang Lang et Gina Alice Redlinger échangent de tendres regards depuis la terrasse de l'hôtel Shangri-La, transformée en salle de mariages pour l'occasion. Paris, capitale du romantisme, est leur "ville préférée". "Nous venons d'acquérir un appartement à Paris", nous apprend le pianiste. Voulant tout faire comme les Français, ils se tournent vers Fauchon pour le dîner de leur mariage, dans la galerie des Batailles, au château de Versailles. "Je dois tous ces bons vins à Bernard Arnault, un de mes amis très chers. Il m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé en France. Vincent Bolloré et lui sont mécènes de ma fondation et m'ont appris comment me comporter avec les Français", confie Lang Lang.

Pour clôturer cette somptueuse journée, un feu d'artifice tiré depuis les jardins est admiré par les convives depuis la galerie des Glaces. Par amour pour son épouse, Lang Lang tire un trait sur ces 130 concerts annuels, pour n'en donner que 75, désormais avec une alliance à l'annulaire gauche.