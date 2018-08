Laura et Christian Estrosi: Adorables photos de leur fille Bianca, qui fête 1 an

Le temps file à la vitesse de l'éclair ! Il y a déjà un an, Purepeople.com révélait le prénom du premier enfant de Laura Tenoudji et Christian Estrosi. Douze mois plus tard, la petite Bianca a bien grandi et a célébré son premier anniversaire en famille.

Samedi 4 août 2018, l'animatrice de Télématin et le maire de Nice se sont emparés de leurs comptes Instagram pour publier deux rares images de leur bout de chou à l'occasion de cet événement. Sur celle de Laura du Web, le bébé est vu de dos, coiffé d'une couronne de fleurs. "Joyeux 1 an ma petite princesse. Vive les lions", a écrit celle qui est également maman d'un petit Milan (dont le papa est Michael Tapiro) qui célébrait fin juillet ses 9 ans.