Laura Smet amoureuse : Qui est son chéri Raphaël ?

Il est le pilier de sa vie depuis cinq ans. Il était à ses côtés à la Madeleine, puis à Saint-Barthélémy pour le dernier adieu à Johnny. Il est encore aujourd'hui tout près d'elle, alors que la jeune femme vient de boucler son premier court métrage en tant que réalisatrice. Pourtant, on ne connaît rien – ou presque – de cet homme prénommé Raphaël qui partage la vie de Laura Smet , la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye.

Croisé à ses côtés dans les tribunes de Roland-Garros, furtivement évoqué dans des interviews, Raphaël n'évolue pas du tout dans le même monde que Laura. De son vrai nom Raphaël Lancrey-Javal, ce bel homme aux cheveux poivre et sel est un "entrepreneur et investisseur". Dans sa carrière, il a passé vingt ans dans l'immobilier, "en France et à l'étranger, spécialisé dans la transformation de locaux industriels en espaces d'habitations, de bureaux et d'ateliers". Aujourd'hui, il joue sur trois terrains différents. Dans le design avec son ami Marc-Ange et Bloom Room, une agence de création dont il semble être très fier puisque c'est le seul lien présent sur sa page (privée) Instagram. Il a également investi dans le digital, avec Kolectiv Design, une plateforme qui permet de vendre ou acheter des pièces de design vintage ou contemporain. Et enfin, il est dans "le domaine du mobilier et de l'ultra-luxe" avec la Maison LAQ qu'il a cofondé en 2009.

Un bébé en route ?

Jusqu'ici, hormis Roland-Garros, au festival de Cabourg et aux obsèques de Johnny Hallyday, Raphaël ne s'était pas affiché avec sa chérie. Cette dernière avait pourtant révélé, quelques semaines avant la mort de son père, qu'elle voulait devenir maman. Et avait ainsi évoqué l'existence de son "fiancé" et la paternité de ce dernier. "Oui, je veux fonder ma famille, expliquait-elle en novembre 2017 à Psychologies. Je vis déjà dans une famille recomposée : mon fiancé à un enfant. Belle-mère : oui, cela n'a pas été évident au début, puis c'est devenu très harmonieux et il y a aujourd'hui entre nous une vraie tendresse. Pour tout vous dire, rentrer ce soir en sachant que je vais retrouver ce 'p'tit bout' me fait du bien. Ayant grandi jusqu'à 15 ans comme fille unique, je rêver d'une maison pleine d'enfants."