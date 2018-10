Laura Smet, sa brouille avec Laeticia Hallyday : Elle met les choses au clair !

Laura Smet en a gros sur la patate, et on la comprend. Dès qu'elle publie quelque chose sur les réseaux sociaux, l'actrice se risque à des réflexions et des articles de presse laissant entendre qu'elle enchaîne attaque sur attaque à l'encontre de Laeticia Hallyday. Sauf qu'il n'en est rien !

Récemment, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a posté une photo via Instagram sur lequel figurait des gants de boxe et le message "Keep calm and start boxing" ("restez calme et commencez à boxer"), reprenant le célèbre slogan britannique, "Keep calm and carry on" ("restez calme et continuez"). Pour la parenthèse, cette célèbre affiche avait été faite pendant la Seconde Guerre mondiale en vue de redonner le moral aux Anglais en cas d'attaque des Allemands. Il a fallu attendre la fin des années 90 avant de voir ce message être détourné à d'autres fins.

Concernant Laura Smet, certains médias y ont vu une nouvelle attaque à Laeticia Hallyday. Sous entendu : la veuve du Taulier revient en France, Laura Smet – avec qui Laeticia est en conflit concernant la question de l'héritage – est prêt à rechausser ses gants et repartir au combat contre son ancienne belle-mère. Sauf que ce n'est pas du tout le cas.

Sur son compte Instagram, Laura a donc tenu à rétablir la vérité. Il n'y avait pas d'autre niveau de lecture que celui-ci : "Je faisais juste du sport". Le 7 septembre 2018, elle était déjà sortie de ses gonds pour un problème. En cause : le titre de l'album, Mon pays c'est l'amour, qui ne serait pas celui que Johnny avait choisi, selon sa propre fille. C'est en tout ce que France Info TV avait avancé. "Fake News", avait répondu l'intéressée en lettres capitales rouges.

Nul doute qu'avec le retour en France de Laeticia Hallyday, le moindre fait et geste d'une des deux femmes risque d'être décrypté en long et en large.