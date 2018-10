Laeticia Hallyday à Los Angeles : Virées bikers sur la moto de son Johnny

L'ex-producteur, parolier et compositeur de Johnny Hallyday a retrouvé à Los Angeles d'autres très proches du chanteur disparu, pour un nouveau road trip hommage qui avait un grand goût de nostalgie puisqu'un membre – le leader ! – du groupe manquait à l'appel. Une fois le voyage achevé, les bikers ont passé quelques jours dans la Cité des anges avec Laeticia Hallyday. Durant deux jours, ils ont pris la route avec la maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans), comme elle avait l'habitude de le faire avec son époux.

Ces virées ont été ponctuées par de multiples pauses, à la station-service, mais aussi au restaurant. Les bikers se sont également arrêtés au Heroes Motors, un constructeur français de motos réputé et installé à Hollywood, qui a fait de la restauration de motos vintage haut gamme sa spécialité. Serge Bueno avait l'habitude de recevoir Johnny Hallyday, qu'il avait rencontré pour la première fois sur un rallye moto en 2001 et avait été profondément marqué par la mort du Taulier. "Je n'avais pas revu Johnny depuis quelques mois, mais me dire que je ne le reverrai plus jamais, je ne peux pas y croire. J'ai connu les plus grands : Stallone, Schwarzenegger... Johnny c'était quelqu'un à part, il m'a toujours beaucoup impressionné. C'était un monstre de simplicité et de gentillesse. (...) On parlait moto, bien sûr, mais aussi de choses plus secrètes. Il adorait venir ici, comme d'ailleurs il aimait vivre à Los Angeles car personne ne le connaissait et partout où il allait, on lui fichait une paix royale.", avait-il confié à Paris Match quelques jours après sa disparition.

Heureuse de pouvoir profiter quelques jours de Pierre Billon, Philippe Fatien et Fabrice Le Ruyet, Laeticia Hallyday a dû se résigner à les laisser partir le 29 septembre dernier. La veuve de Johnny les a raccompagnés à l'aéroport de LAX où elle retournera dans quelques jours pour prendre un vol direction Paris.

Laeticia reviendra pour la toute première fois en France pour la promotion de Mon pays c'est l'amour, le dernier album de Johnny qui sortira le 19 octobre prochain.