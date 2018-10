Laeticia Hallyday épanouie et sereine avant son grand retour en France

Resté longtemps à l'écart de la bataille judiciaire qui implique Laeticia, Laura Smet et David Hallyday, les deux grands enfants de Johnny, Pierre Billon était finalement sorti de son silence au printemps dernier pour prendre la défense de son amie. "J'entends beaucoup de choses très désagréables et injustes sur Laeticia. Assassiner médiatiquement cette jeune femme alors qu'elle n'a pas fait son deuil, je trouve ça indigne. Alors qu'elle a été digne et courageuse jusqu'à la fin. Elle a beaucoup maigri, elle en bave", avait-il déclaré en mars dernier au cours d'une interview accordée au Parisien.

Le parolier et producteur de 72 ans qui a écrit ou coécrit trente chansons inédites à Johnny Hallyday, a produit quinze albums et trois tournées du rockeur, mais il a aussi été son témoin à ses trois mariages avec Babeth et Adeline Blondieau, n'avait eu que des mots positifs à l'égard de Laeticia. "Johnny n'aurait pas vécu avec elle vingt-quatre ans si elle était le diable. Il avait toujours espéré avoir une vie de famille et elle lui a permis cela avec leurs deux petites filles, Jade et Joy. Elle l'a adouci. Les dix dernières années de sa vie, il était infiniment plus gentil, plus doux, plus attentionné. Moi, j'ai vu vivre Laeticia avec Johnny et elle était tout sauf une manipulatrice. Elle a été sa femme, sa diététicienne, son infirmière, sa conscience", avait-il ajouté.

Une véritable amitié qui surmontent toutes les épreuves.